Im Weseler Amtsgericht Großfamilien streiten vor Gerichtssaal – Richter fordert vier Justizwachtmeister an

Als Vertreterin der Duisburger Staatsanwaltschaft verlas dann eine Rechtsreferendarin die Anklageschrift. Den beiden Männern aus Goch wurde vorgeworfen, dass sie am Nachmittag des 27. Mai 2022 nach einem Streit an einer Ampel hinter der Weseler Niederrheinbrücke einen jungen Autofahrer aus Kamp-Lintfort erklärt hätten, „die Sache bei unserem Onkel in Büderich zu klären“. Tatsächlich sollen die beiden Autos am Stahlsweg geparkt haben, wo es zu einer wilden Schlägerei gekommen sei. Der junge Mann aus Kamp-Lintfort habe, so die Referendarin, mit einem Schlagstock insgesamt zehn Schläge auf den Kopf und mehrere Fausthiebe ins Gesicht gekommen.