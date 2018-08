Streit um Vereinsheim in Dingden

HAMMINKELN Das Ratsmitglied nimmt zum Vereinsheim-Konflikt Stellung und will die Rats-Geschäftsordnung ändern.

„Schwer verdaulich“: So reagierte das fraktionslose Ratsmitglied Martin Wente gestern auf Vorwürfe von Bürgermeister Bernd Romanski (SPD), Ratsmitglieder hätten nichtöffentliche Informationen über den Verkauf des Vereinsheims Dingden-Berg öffentlich gemacht. „Eindeutig eine Grenze überschritten“: So beurteilt Wente, dass der Verwaltungschef wegen dieses Verhaltens gewählten Ratsmitgliedern den Rücktritt nahelegt. Wie berichtet hatte der Bürgermeister in einem Schreiben den Ratsmitgliedern rechtliche Konsequenzen angedroht. Zudem sei das Vertrauensverhältnis zerrüttet. In Sachen Vereinsheim hatten die Fraktionen Stillschweigen vereinbart und die Information der Öffentlichkeit Romanski zugewiesen.