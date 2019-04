Frevlern stehen Tür und Tor offen : Streit um Schutz der Natur in Bislich

Wesel Wer soll die Tore am Rheindeich schließen? Der Naturschutzbund und der Kreis verweisen auf den Deichverband und die Landwirte, der Deichverband wiederum zeigt auf Kreis und Stadt.

Die letzten warmen Frühlingstage haben die Menschen an die frische Luft gelockt. Mit dem Fahrrad über den Deich, zum Spaziergang in den Biergarten, zum Joggen, Angeln, Nordic Walking und anderem mehr. Manche zogen es aber auch vor, mit dem Auto an den Ort des Geschehens zu fahren, und das am besten dorthin, wo gepicknickt und womöglich sogar im mitgebrachten Zelt übernachtet werden soll.

So sei Malzbender von einigen Deichdorfbewohnern vor den Ostertagen auf das Thema angesprochen worden, mit der Bitte, doch etwas dagegen zu unternehmen. Peter Malzbender reagierte umgehend und informierte noch am Gründonnerstag die Untere Landschaftsbehörde, die beim Kreis Wesel ansässig ist.

Die wiederum schickte eine Rundmail an alle Deichverbände und Landwirte, die Grundstücke im Deichbereich haben, mit der Bitte, die vorhandenen Tore zu schließen. Passiert sei dies allerdings nicht, sagt der Naturschützer, der das Thema erst kürzlich mal wieder publik gemacht hatte. Gerade jetzt in der Brutzeit dürften die Tiere nicht gestört werden.

Malzbender berichtet von einem Mercedes, der in Höhe des Bislicher Forellenstübchens in den Büschen gestanden habe, sowie von Anglern, die mit ihren Fahrzeugen in Vahnum bis an den Rhein gefahren seien. Die dort einbetonierte Schranke lasse sich nämlich hin- und herschieben, so dass es ein Leichtes sei, ans Ufer zu gelangen. Kreuz und quer werde im Deichbereich gefahren, ganze Familien zelteten dort sogar. Auch ein Auto aus Coesfeld habe er vor Ort gesehen.