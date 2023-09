Ärger um Flüchtlingsheim Wieso Hamminkeln über eine Landesunterkunft nachdenken muss

Eigentlich wollten sich – wie berichtet – am Dienstag gut 100 Mitglieder einer Dingdener Whatsapp-Gruppe im Saal der Ringenberger Gaststätte Buschmann zu einem Infoabend treffen. Dort wollten sie über die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) diskutieren, die das Land womöglich unmittelbar vor den Toren von Dingden bis 2026 bauen lassen will. Zu der für jeden offenen Veranstaltung, so hieß es, seien auch Vertreter der Hamminkelner Ratsfraktionen willkommen. Doch kurzfristig wurde die Veranstaltung überraschend abgeblasen. „Aus organisatorischen Gründen“, wie es offiziell heißt. Wobei. Irgendwann in nächster Zeit soll ein neuer Termin gefunden werden.