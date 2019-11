Diskussion am Samstag in Brünen : Streit um A3-Anschluss: CDU-Chef lädt Kritiker ein

Hamminkeln Nach der Kritik der Anwohner der Venninghauser Straße in Brünen an CDU-Fraktionschef Dieter Wigger gab es am Dienstag eine schnelle Antwort. Wie berichtet, sind Gernot Buschmann, Anneliese Hecheltjen und Birte Pieper strikt gegen eine mögliche A3-Zufahrt an Molkereiweg/Venninghauser Straße statt einer Auffahrt an der B 70 und haben darüber auch die Fraktionen informiert.

Die antworteten – bis auf Wigger als Vorsitzender der größten Ratsfraktion. Das Thema wurde am Montagabend in der CDU-Fraktionssitzung debattiert.

Dieter Wigger führt in seiner Antwort an das Brüner Trio aus, dass es für ihn nicht erkennbar gewesen sei, dass eine unmittelbare Antwort von ihm erwünscht gewesen sei. Bürgermeister Bernd Romanski (SPD) und die Brüner CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik hätten ja bereits geantwort. Die Kritik aus Brünen war sehr angriffslustig geraten. Wigger nennt das „eine sehr engagierte Mail“. Er schrieb nun betont sachlich zurück. Er sagt, dass im Rahmen der Ortsumgehung Wesel auf der B 58/B 70 ein neuer Autobahnanschluss angedacht ist. Dabei besteht der sogenannte Junktim-Beschluss, dass auch entstehende Verkehrsprobleme in Brünen gelöst werden müssen. „Eine Verlagerung der Probleme auf Hamminkeln kommt weder für die Verwaltung noch für die Ratsparteien in Betracht. Der Wunsch nach einer Autobahnauffahrt stammt ausschließlich aus Wesel“, betont der CDU-Chef.