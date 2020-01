Konflikte mit Ortsgruppen : AfD-Kreisverband Wesel am Scheideweg

Kreis Wesel Welchen Kurs nimmt die AfD im Kreis: rechtsnational oder bürgerlich-konservativ? Ein Mitglied spricht über interne Vorgänge – es gibt offenbar Konflikte zwischen Kreis- und Ortsgruppen. AfD-Kreischef Renatus Rieger versucht Vorgänge klarzustellen.

So gibt es in Dinslaken inzwischen, trotz 30 Mitgliedern vor Ort, keine eigene Ortsgruppe mehr. Der Kreisvorstand hat eine Auflösung veranlasst, unter anderem auch deshalb, weil an einem Stammtisch in Dinslaken der örtliche Flüchtlingsrat teilnahm. Nach Ansicht von Kreissprecher Renatus Rieger aus Moers war das nicht im Sinne der AfD-Politik. Der Kreisvorstand veranlasste die Auflösung der Ortsgruppe. In Schermbeck gibt es eine Vakanz, weil nach dem Rücktritt des früheren Sprechers André Rautenberg niemand seinen Posten übernehmen wollte. Man werde in Kürze eine Lösung finden, sagte Rieger. Mit Teilen des früheren Vorstandes hatte sich Rieger in der Vergangenheit schon überworfen, weshalb neue Mitglieder in den Vorstand kamen. Seinem jetzigen Vorstand vertraue er voll, sagt Rieger.