An der Sachsenstraße in Dingden: Straßenausbau: Fronten sind verhärtet

An der Sachsenstraße in Dingden

Hamminkeln Die marode Straße soll zur Spielstraße umgebaut werden. Die Anlieger protestieren gegen die hohen Gebühren, die auf sie zukommen würden. Alle warten auf die neuen Pläne aus Düsseldorf zum Thema Straßenausbaugebühren.

Die Fronten beim Thema „Ausbau der Sachsenstraße“ sind verhärtet. Auf der einen Seite steht die Stadtverwaltung, die nach zurzeit gültigem Recht die Kanalerneuerung und den Ausbau zur Spielstraße plant und dafür von den Anwohnern 80 Prozent der Sanierungskosten haben möchte, weil die Sachsenstraße als Anliegerstraße eingeordnet ist. Auf der anderen Seite stehen die Bürger, die den finanziellen Ruin und / oder Verlust ihrer Häuser befürchten, weil die Beträge, die am Ende aufgrund der großen Grundstücke auf sie zukommen, im fünfstelligen Bereich liegen könnten. Dieser Zielkonflikt wurde auch bei der zweiten Anliegerversammlung am Dienstagabend im Rathaus wieder deutlich. Eines ist klar: Bevor das Land nicht seine neuen Pläne für die Straßenausbaugebühr vorstellt, soll auf der Sachsenstraße der Ausbau zwar weiter geplant werden, aber nichts getan werden, was den Anwohnern in Rechnung gestellt werden kann.