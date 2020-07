Kuriose Beschriftung auf Straßenschild : Wo liegt dieses „Büdreich“?

Wesel Was ist denn da passiert? Eine RP-Leserin hat eine Straßenbeschilderung entdeckt, die nach „Büdreich“ führt. Kann es sich dabei um den bekannten Stadtteil Büderich handeln? Straßen NRW erklärt, wie es zur kleinen Panne kam.

Pannen passieren auch in öffentlichen Behörden immer mal wieder. Wo Menschen arbeiten, geschehen Fehler. Selten ergeben sich daraus aber so schöne Verschreiber wie in einem aktuellen Fall in Wesel. Eine Umleitungsbeschilderung an der Gindericher Straße ist versehentlich mit „Büdreich“ statt Büderich beschriftet worden. Auf den Fehler der Beschriftung machte uns Leserin Gabriele Boden aufmerksam. „Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass Straßenschilder vor der Aufstellung doppelt kontrolliert werden. Scheint nicht mehr zu sein. Die Stadt Wesel ist um einen weiteren Stadtteil reicher geworden: Büdreich“, merkte sie an. Die Landesbehörde Straßen NRW erklärte auf Anfrage, dass der Fehler auf dem Schild behoben werde, damit auswärtige Autofahrer nicht irritiert sind. Das Schild sei durch eine Fremdfirma beschriftet worden. Offenbar habe ein Mitarbeiter der betreffenden Firma nicht richtig aufgepasst. Foto: Boden