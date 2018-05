Wesel : Storchenbier für den Naturschutz

Foto: Nikolei

Wesel Um Geld für Naturschutzprojekte zu sammeln, hat Naturfotograf Hans Glader mit dem Weseler Braumeister Walter Hüsges die Bier-Sorte "Storchenflug" entwickelt. "Ein Bier, das Flügel verleiht", sollte der Slogan lauten. Doch Red Bull hatte was dagegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Nikolei

Ein österreichischer Brausehersteller behauptet vollmundig, dass der Konsum seiner Getränke "Flügel" verleihe. Ein österreichischer Storchenfreund namens Hans Glader mit Lebensmittelpunkt Isselburg ist davon überzeugt, dass ein in Wesel-Büderich gebrautes, obergäriges Bier ebenfalls "Flügel" verleiht. Um jedoch einer möglichen juristischen Auseinandersetzung mit seinem geschäftstüchtigen Landsmann aus dem Weg zu gehen ("Ich habe bei Red Bull angerufen"), bewirbt Hans Glader sein neues "Storchenflug-Bier" nicht mit dem Slogan "Ein Bier, das Flügel verleiht", sondern "Ein Bier, das Auftrieb verleiht."

Ob das stimmt und wie dieser "Auftrieb" sich anfühlt, das kann jeder Bierfreund in den nächsten Tagen selber testen, der sich telefonisch bei Braumeister Walter Hüsges anmeldet, um sich eine oder mehrere 0,33-Liter-Flaschen des naturtrüben, ungefilterten "Storchenflugs" zu sichern. Vom Verkaufspreis von 1,70 Euro gehen zehn Cent an die vor vier Jahren gegründete Stiftung Störche NRW, deren Vorsitzender Glader ist. Im Handel gibt es das Bier - noch - nicht.

Info Zahl der Storchenpaare rund um Wesel steigt Zuzugsgebiet Die Zahl der Storchenpaare, die rund um Bislich leben, hat im Vergleich zum Jahr 2017 zugenommen. Das hat gestern Hans Glader, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Störche, mitgeteilt. In Bislich gebe es derzeit vier Paare (plus eins), eines davon habe bereits Nachwuchs bekommen (ein oder zwei Junge). In der Dingdener Heide gibt es zwei Paare (plus eins). Eines habe, so Glader, bereits vier oder fünf Junge, das andere könne Ende der Woche Nachwuchs erwarten. In Dingden selbst brütet derzeit ein Paar. Auf der Bislicher Insel (gehört zu Xanten) fühlen sich neun Paare (plus drei) zu Hause. In Birten (gehört ebenfalls zu Xanten) gibt es ein Paar, ebenso hat sich auch in Ginderich ein Storchenpaar niedergelassen. www.stoerche-nrw.de

Bei der offiziellen Vorstellung des Storchenfluges gestern Vormittag unweit des von einem Paar mit Nachwuchs bewohnten Storchennestes in der Bislicher Kirchenwoy, erzählte Hans Glader, wie es zu der ungewöhnlichen Aktion gekommen ist. "In meiner alten Heimat wurde für ein Naturschutzprojekt eine kleine Brauerei gefunden, die ein Spezialbier abgefüllt hat. ,Das müsste man auch bei uns am Niederrhein machen', dachte ich." Bei Walter Hüsges - die beiden kennen sich schon lange - stieß er mit dem Vorschlag sofort auf Gegenliebe. "Wir haben ein bisschen herumexperimentiert, so dass ,Storchenflug' am Ende einem Altbier nahe kommt", sagt Hüsges, der bislang acht verschiedene Biere im Angebot hat und diese unter dem Motto "Bier braucht Heimat" anbietet. Zu dieser Philosophie passt übrigens Gladers Spruch "Genuss aus der Region für die heimische Natur" nur zu gut.

zurück

weiter

In einem ersten Braugang hat Walter Hüsges 240 Liter Storchenflug produziert. Das Bier, das zwölf Wochen lang reifen musste, wird ab Donnerstag in seiner Hausbrauerei frisch abgefüllt und ist dann genau zwei Monate lang haltbar. Die ideale Trinktemperatur liegt nach Überzeugung des Braumeisters bei "acht bis neun Grad. Wir haben uns in Deutschland angewöhnt, Bier etwas zu kalt zu trinken. Da schmeckt man viele Aromen gar nicht mehr heraus."

Die besagten zehn Cent pro Flasche werden direkt auf das Konto der Stiftung Störche NRW überwiesen. Die Stiftung hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Lebensräume für Störche zu verbessern. Kürzlich, so erzählt Glader, habe man mit Hilfe von Spendengeldern und anderen Stiftungen zwei Flächen in Hamminkeln-Wertherbruch erworben.

Storchenflug-Bier kann ab sofort bestellt werden bei Walter-Bräu in Büderich, Perricher Weg 54 c, Tel. 02803 1597, oder per Mail: glader@stoerche-nrw.de.

(RP)