Störung in Wesel : Kabelfehler sorgt für Stromausfall in der Innenstadt

In der Nacht zum Mittwoch kam es in Wesel zu einem Stromausfall. Foto: dpa/Bernd Settnik

Wesel Ein Kabelfehler im Stromnetz hat in der Nacht zum Mittwoch für gut zweieinhalb Stunden weite Teile Wesels in Dunkelheit getaucht. Um 2.09 Uhr waren alle betroffenen Haushalte wieder versorgt. Ein Zusammenhang mit den jüngsten Stürmen wird ausgeschlossen.

Hunderte Haushalte in der Weseler Innenstadt waren in der Nacht zum Mittwoch von einem längeren Stromausfall betroffen. Auch Ampelanlagen und Straßenbeleuchtungen blieb kurz vor Mitternacht an mehreren Stellen urplötzlich der Saft weg. In der Hauptwache der Weseler Feuerwehr am Kurfürstenring sprang das Notstromaggregat an und übernahm laut Wehrchef Thomas Verbeet für gut zweieinhalb Stunden die Versorgung der Zentrale.

Während bei der Wehr und bei der Polizei keine Meldungen oder Notrufe im Zusammenhang mit dem Stromausfall eingingen, waren Westnetz-Mitarbeiter damit befasst, die Ursachen zu finden und den Schaden zu beheben. Wie Westnetz-Sprecherin Bianca Enge vom Regionalzentrum Wesel auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sei im Wesentlichen der Bereich zwischen der Gelißstraße sowie der Scharnhorststraße im Umfeld der Reitzensteinkaserne im östlich der Bahnstrecke gelegenen Stadtteil Schepersfeld und der Caspar-Baur-Straße nahe dem Alten Friedhof westlich der Gleise betroffen gewesen.

Ebenfalls stromlos waren dort angrenzende Abschnitte der innerstädtischen Poppelbaumstraße und der Neustraße sowie nördlich der Ringstraßen unter anderem Häuser am Mariengaden und seiner Nachbarschaft. Um 2.09 Uhr am Mittwoch, so Bianca Enge weiter, waren durch Umschaltungen im Netz dann alle Betroffenen wieder versorgt. Im Laufe des Tages ging die Fehlersuche in der Stadt weiter.

Auch in den sogenannten sozialen Netzwerken verbreiteten sich Nachrichten zu der Störung. Einen Zusammenhang mit den heftigen Stürmen der letzten Tage habe es laut Enge nicht gegeben. Die Störung sei davon unabhängig gewesen. In Wesel war es am Freitag durch das Unwetter bereits zu einem Stromausfall gekommen. In den Spitzen lag die Zahl der nicht versorgten Menschen am Niederrhein bei rund 9300.