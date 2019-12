Stadtrat : Steuergeschenk stärkt Wesels Etat

Wesel CDU, SPD und FDP bringen den städtischen Finanzplan für 2020 an den Start.

Zur Verabschiedung des letzten städtischen Haushalts der laufenden Wahlperiode zeigten die Großkoalitionäre CDU und SPD zufrieden die bisher breiteste Brust. Bei Zustimmung der FDP brachten sie am Dienstagabend im Weseler Rat den Finanzplan komfortabel mit 39:11 Stimmen gegen Grüne, WfW und Linke an den Start. Das Paket mit einem Volumen von gut 190 Millionen Euro beinhaltete bereits ein kleines Plus von 26.000 Euro, doch kommt wohl noch ein schönes Steuergeschenk hinzu. Wie Kämmerer Klaus Schütz frisch berichtete, rechnet das Land NRW mit „unerwarteten Steuereinnahmen“ von zusätzlich 110 Millionen Euro. Das Geld solle den Kommunen für die Aufnahmen von Flüchtlingen zugute kommen. Einen genauen Verteilschlüssel gebe es noch nicht, sagte Schütz. Er denkt aber, dass Wesel rund 400.000 Euro mehr vom Land bekommen könnte, als bisher angenommen.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp bewertete die Nachricht als „sehr erfreulich“. Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Ludger Hovest, der sich wegen gestrichener Integrationsmittel zuletzt einen Schlagabtausch mit der CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quik geliefert hatte, war es ohnehin eine Genugtuung. Zudem war es ihm eine Freude, den (CDU-)Kämmerer Schütz für „solide und saubere“ Arbeit zu loben. Es werde eben nicht „herumgefritzelt“ sagte Hovest mit Seitenhieb auf den Ex-Kämmerer Paul-Georg Fritz (Grüne). Als wesentliche Zukunftsentscheidungen strich der Genosse in seiner Haushaltsrede unter anderem heraus, dass in den kommenden zehn Jahren 100 Millionen Euro in Wesels Schulen und Kindergärten fließen. Katastrophal indes sei die Politik des Kreistages in Sachen ÖPNV.