Sternsingeraktion in Schermbeck : 25 Kinder verteilten Segensaufkleber

In Gahlen beteiligten sich Sophia Dehmelt, Jana Dahlhaus, Ida Brefort, Finja Dieckmann, Matilda Jansen und Nell Averkamp (vorne v. l.) am 64. Dreikönigssingen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Katholische Gemeinde St. Ludgerus zieht nach der diesjährigen Sternsingeraktion eine positive Bilanz. Wegen Corona zogen die Kinder nicht von Haus zu Haus, sondern verteilten ihren Segen an vier festen Stellen.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus hat nach ihrer diesjährigen Sternsingeraktion, die aufgrund der Corona-Pandemie anders als üblich ablaufen musste, eine positive Bilanz gezogen. Wer am vergangenen Samstagmorgen das Rewe-Geschäft an der Weseler Straße verließ, hörte ungewohnte Gesänge. „Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar“, sangen Mona Buchholz, Luisa Bandurski und Oskar Sonsmann immer dann, wenn jemand Geld spendete, um einen Segenszettel zu erhalten.

In diesem Jahr hatte sich die Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus für eine neue Form des Sternsingens entschieden. Weil ein Teil der Kinder, die sich an der Sternsingeraktion beteiligen wollten, noch nicht gegen das Coronavirus geimpft war, verzichtete die Gemeinde auf den traditionellen Gang von Haus zu Haus. Eine gemeinsame Probe fand ebenfalls nicht statt. Stattdessen schickte die Pastoralreferentin Desirée Kaiser im Vorfeld den Gruppenleiterinnen die Liedertexte per Mail.

Info Jedes Jahr ein anderes Leitwort Bilanz Seit dem Jahr 1959 hat sich das Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Seit dem Start sammelten die Sternsinger insgesamt Spenden in Höhe von rund 1,23 Milliarden Euro. Mehr als 76.500 Projekte für Not leidende Mädchen und Jungen in aller Welt wurden mit diesem Geld unterstützt. Motto Die Aktion steht seit dem Jahr 1980 jedes Jahr offiziell unter einem anderen Leitwort. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“.

An vier Stellen im Gemeindegebiet standen die Sternsinger am Samstag in ihren Segensinseln, um Segenszettel zu überreichen. Bei den 25 Kindern, die sich bei Rewe, auf dem Parkplatz Overkämping, vor dem Nikolaus von Flüe-Denkmal am Uefter Schulweg und vor der Bäckerei an der Gahlener Kirchstraße singend für die Geldspenden bedankten, handelte es sich überwiegend um Jungen und Mädchen, die in diesem Jahr zum ersten Mal zur Kommunion gingen. In Uefte waren Linda und Maria Temmler als richtige Sternsinger-Veteranen unterwegs: Sie gingen schon im Jahr 2015 als Sternsinger durch Uefte und Overbeck.

Als die Pfarreiratsvorsitzende Christine Wolf ihre Geldspende um eine Schokoladentüte für die Kinder ergänzte, leuchteten die Kinderaugen ganz besonders. Noch viele Male konnten sich die Sternsinger an diesem Samstag für Süßigkeiten bedanken. Beim Abschlussgottesdienst am Sonntag in der Ludgeruskirche dankte Desirée Kaiser den fleißigen Kindern und den Betreuern für das große ehrenamtliche Engagement.

Wer am Samstag keinem Sternsinger begegnete, kann bis zum 16. Januar Segenszettel in der Kirche oder im Pfarrhaus am Pastoratsweg erhalten. Unter dem Verwendungszweck „Sternsingeraktion 2022“ können Spenden auch auf das Konto der Katholischen Kirchengemeinde St. Ludgerus (Volksbank Schermbeck; IBAN DE 98 4006 9363 0101 5554 00) überwiesen werden.