Von Haus zu Haus Kinder verteilten in Schermbeck die Segensaufkleber

Beim Abschlussgottesdienst am Sonntag in der Ludgeruskirche dankte Pastor Xavier Muppala den fleißigen Kindern und den Betreuerinnen für das große ehrenamtliche Engagement. Die diesjährige Sammelaktion stand unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit.“ Die Aktion Dreikönigssingen 2024 bringt den Sternsingern nahe, vor welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche in Amazonien stehen. Sie zeigt ihnen, wie die Projektpartner der Sternsinger die jungen Menschen dabei unterstützen, ihre Umwelt und ihre Kultur zu schützen. Zugleich macht die Aktion deutlich, dass Mensch und Natur am Amazonas, aber auch hier bei uns eine Einheit bilden. Sie ermutigt die Sternsinger, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen. Im Rahmen der Sammlung am Samstag kamen in Schermbeck 6522,21 Euro zusammen.