Am 18. Januar im Weseler Willibrordi-Dom Palliatives Netzwerk feiert mehrere Jubiläen

„Nicht dem Leben Zeit, sondern der Zeit Leben hinzufügen“: Unter diesem Leitgedanken leistet die Palliativstation seither rund um die Uhr einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der medizinischen und pflegerischen palliativen Versorgung in der Region.

15 Jahre Ambulanter Palliativpflegedienst Nur zehn Jahre später, im Jahr 2008, wurde mit der Etablierung des Ambulanten Palliativpflegedienstes e.Vita eine weitere Lücke im Versorgungsnetz auf dem heutigen Gesundheitscampus geschlossen. Vorausgegangen war die Realisierung des sogenannten kooperativen integrativen Versorgungskonzeptes. Dabei handelt es sich um ein „Rahmenprogramm zur flächendeckenden Umsetzung der ambulanten palliativmedizinischen und palliativpflegerischen Versorgung in NRW“. Mit e.Vita wurde gleichzeitig somit auch die Basis für den Ausbau des ambulanten Palliativnetzwerkes Wesel geschaffen. Da ein Netzwerk davon lebt, dass möglichst viele Bereiche involviert sind, arbeiten hier verschiedene Professionen Hand in Hand für die Patienten: Haus- und Fachärzte, Psycho- und Physiotherapeuten, Hospize, Seelsorger, Pflegedienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Dialysezentren, aber auch benachbarte Krankenhäuser und andere qualifizierte Palliativärzte. Das Leistungsspektrum des Palliativen Netzwerkes Wesel ist dadurch heute vielfältiger denn je. Neben der Grund- und palliativen Behandlungspflege, einer psychosozialen Betreuung sowie medizinischer Versorgung der Erkrankten auf hohem aktuellem Standard, bieten die Spezialisten Anleitung und Beratung der Angehörigen oder der Erkrankten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet.

Fünf Jahre SAPV Die ambulante Palliativversorgung wurde 2018 durch die Gründung von SAPV Kreis Wesel rechtsrheinisch, der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung, ergänzt. Das multiprofessionelle Team aus kooperierenden niedergelassenen Ärzten und dem Pflegeteam e.Vita hat das Ziel, Lebensqualität und Selbstbestimmung von Schwerstkranken so weit wie möglich zu erhalten, zu fördern und zu verbessern und so ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod sowohl in gewohnter häuslicher Umgebung, aber auch in stationären Pflegeeinrichtungen oder Hospizen zu ermöglichen. Die Spezialisten sind immer dann im Einsatz, wenn die Intensität oder Komplexität der aus dem Krankheitsverlauf resultierenden Probleme den Einsatz eines spezialisierten Palliativ Care Teams notwendig machen.

Halbes Jahr Hospiz Mitte des vergangenen Jahres öffnete dann auf dem Gesundheitscampus mit dem Kati-Faßbender Hospiz das einzige Hospiz am rechten Niederrhein seine Pforten. Hier wurde ein Ort geschaffen, an dem Menschen am Ende ihres Lebensweges wohnortnah und eingebunden in dem gewachsenen, palliativen Netzwerk professionell und empathisch begleitet werden.