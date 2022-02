Statistik der Stadtbücherei Hamminkeln für 2021 : Die Lust am Lesen trotz Lockdown

Stadtbüchereileiterin Ingrid Keiten steht vor den gefüllten Bücherregalen, deren Medien am Donnerstag alle eingepackt werden. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Stadtbücherei Hamminkeln weist erfreuliche Zahlen auf. Der Besucherzustrom konnte im Jahr 2021 trotz aller Einschränkungen während der Corona-Pandemie gehalten werden. Das zeigt die jetzt vorgelegte Statistik.

Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben sich auf die Arbeit der Stadtbücherei Hamminkeln ausgewirkt. Das ist kein Wunder gewesen. Die Art und Weise ist jedoch für den einen oder anderen überraschend. Denn die Umstände haben der Lust am Lesen und der Entleihe aus der Einrichtung im Keller des Schulzentrums an der Diersfordter Straße nicht geschadet. „Die Lust am Lesen konnte auch in diesen uns allen herausfordernden Zeiten nicht gebrochen werden“, formulierte Bürgermeister Bernd Romanski im Rat. Dort stellte er die Statistik der Einrichtung, die die Stadt als freiwillige Aufgabe führt und entsprechend finanziert, im Rahmen der Haushaltsdebatte kurz vor.

Das Fazit des Verwaltungschefs: „Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie war die Stadtbücherei Hamminkeln in 2021 ein gut frequentierter Ort.“ Denn bei den Besucherzahlen konnte 2021 der Stand vom Vorjahr trotz des Lockdowns im Frühjahr und damit der zeitweisen Schließung der Bücherei fast gehalten werden. Verzeichnet wurden in der Bibliothek genau 3477 Besuche bei 576 Öffnungsstunden. 2020 waren es etwas mehr mit exakt 3658 Besuchen bei 790 und damit erheblich mehr Öffnungsstunden.

Info Neue Veranstaltungen sind geplant Vorbereitung Für 2022 sind wieder einige Veranstaltungen geplant. Jeden ersten Donnerstag im Monat lädt das Team der Stadtbücherei kleine und große Zuhörer zum Kamishibai-Theater ein. Zudem dürfen sich die Besucher auf ein Pralinentasting, einen Bienentag und die Ferienaktionen mit Nina Held freuen.

Das Angebot ist ebenfalls gewachsen, wenn auch in Maßen. Insgesamt wurde der Medienbestand im vergangenen Jahr von 11.800 auf 11.906 Stück ausgebaut. Das betrifft jedoch nur die Bücher in Papierform. Die Zugehörigkeit zum Onleihe-Verbund Niederrhein bescherte der Stadtbücherei darüber hinaus einen Zuwachs an elektronischen Medien von 35.222 Titeln in 2020 auf 54.412 Titeln in 2021.

Dies schlug sich auch in den Entleihungen der E-Books und E-Audios nieder. Beide Formate erlebten im Vergleich zum Vorjahr einen regelrechten Boom, wie die Statistik zeigt: Im Jahr 2020 wurden noch 2609 solcher Medien an Besucher ausgegeben, 2021 waren es dann 3695. „Mit dem neuen digitalen Angebot Overdrive Niederrhein möchte das Team der Bücherei noch mehr neue Leser gewinnen“, heißt es. Mit über 1000 Onleihen war die Resonanz gut und zeigte, dass sich die Bücherei passend auf geändertes Nutzungsverhalten ausgerichtet hat.

Doch was mögen die Hamminkelner Leserinnen und Leser? Belletristik ist weiterhin sehr gefragt in der Stadtbücherei. Insbesondere Thrillerserien wie „The fourth monkey“ von J.D. Barker oder Romane wie „Stay away from Gretchen“ von Susanne Abel waren in Hamminkeln sehr beliebt. Aber auch die bekannten Titel von Bestsellerautoren wie Jojo Moyes und Corina Bomann oder Werke von jungen Schriftstellern wie Benedict Wells („Hard land“) wurden in 2021 gerne ausgeliehen.

Positiv wirkten nach Büchereiangaben auch bauliche Maßnahmen. Durch den Umbau ist der Bereich der Kinder- und Jugendliteratur aufgewertet worden, es gibt eine Leseecke, die zum angenehmen Verweilen einlädt. Bei den Kinderbüchern waren im vergangenen Jahr die Klassiker wie die Reihen „Mama Muh“ und „Die Olchis“ – neben den beliebten Toniefiguren – die meist ausgeliehenen Medien. Außerdem erfreuten sich die Titel der „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer bei den Grundschulkindern großer Beliebtheit.