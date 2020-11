Umstrittener Baum wird aufgebaut : Wesels Stahltanne ist die Konstante im Corona-Winter

Wesel Trotz Pandemie wird in Wesel auch in diesem Jahr auf dem Großen Markt die berüchtigte Stahltanne aufgebaut. 2015 war sie die hässlichste Tanne in NRW – wie sie 2020 aussieht, ist unklar.

Kein Weihnachtsmarkt, kein Glühwein, keine Chorkonzerte – Wesel ist in diesem Corona-Winter ereignisarm. Nur eine Konstante wird die Hansestadt auch in diesen pandemischen Zeiten, nun ja, bereichern: die berühmte Stahltanne. Nach Totensonntag soll die Tanne, die 2015 zur hässlichsten in ganz Nordrhein-Westfalen gewählt wurde, auf dem Großen Markt aufgestellt werden. Das bestätigte Thomas Brocker von Wesel-Marketing auf Nachfrage. Sie werde am 23. oder 24. November aufgebaut und anschließend geschmückt. Stefanie Steinhauf, Sprecherin der ISG Domviertel, wollte keine weiteren Details verraten – erst kurz vorher soll öffentlich gemacht werden, wie die Stahltanne geschmückt wird. Abwechselnd sind dafür die Männer und die Frauen der ISG Domviertel zuständig – 2020 sind es die Frauen. In Dortmund hatte sich die Stadt dagegen entschieden, den riesigen Weihnachtsbaum aufzubauen, weil dieser ein zu großer Publikumsmagnet sei. In Wesel rechnet man offenbar mit nicht ganz so vielen Interessenten. Aber das hängt vom Schmuck ab.