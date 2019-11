Alle Jahre wieder : Edelstahltanne in Wesel wird geschmückt

Wesel Die Stahltanne steht wieder auf dem Großen Markt. Zur Stunde wird sie durch Arbeiter geschmückt. Auch Tannengrün ist befestigt. Jedes Jahr sorgt die ungewöhnliche Weihnachtstanne in Wesel für Debatten. In diesem Jahr scheint es weihnachtlich zu werden.

Es ist der vielleicht umstrittenste Weihnachtsbaum am Niederrhein: Heute wird in einer Pressekonferenz mitgeteilt, wie die Edelstahltanne auf dem Weseler Großen Markt in diesem Jahr geschmückt wird. Eine Anmutung erhält man schon jetzt, wenn man den Dom besucht. Arbeiter waren am Dienstagmorgen mit dem Schmücken zugange. Diesmal scheint sie klassisch-weihnachtlich geschmückt zu werden, mit selbstgebasteltem Tannenschmuck.