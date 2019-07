Städtepartnerschaft mit England : Doppeljubiläum für Wesel und Felixstowe

Dieses Bild vom 9. Oktober 1976 zeigt Wesels Bürgermeister Günther Detert (l.) und seinen Amtskollegen William Rowland bei der Eröffnung der Weseler Fußgängerzone. Foto: Stadt Wesel

Wesel In diesem Jahr besteht die Städtepartnerschaft zwischen Wesel und der englischen Stadt 45 Jahre. Gleichzeitig feiert die Partnerschaftsvereinigung ihr 25-jähriges Bestehen. Dies wird auf beiden Seiten gebührend gewürdigt und gefeiert.

Nachdem eine Delegation aus Wesel bereits im Juni in Felixstowe war, werden zu den Weseler PPP-Tagen am ersten Augustwochenende Gäste aus der englischen Grafschaft Suffolk erwartet.

Die Partnerschaftsvereinigung und die Verwaltung haben für die Gäste von der Insel ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Vorgesehen sind unter anderem eine Führung in der Friedenskirche, ein Besuch in der Naturarena Bislich und die Teilnahme am Weseler Schützentag. Den beeindruckenden Aufmarsch der Schützenvereine und der Königspaare können die Felixstower von der Ehrentribüne aus verfolgen.

Info Teilnahme am PPP-Wochenende Gäste beim Stadtfest Auch eine Delegation des Patenschiffes „Tender Rhein“ ist während des PPP-Wochenendes zu Gast in Wesel. Unter der Leitung von Oberleutnant zur See Maximilian Mejauschek nehmen sieben Marinesoldaten an dem veranstaltungsreichen Wochenende teil. Betreut werden sie von der Marinekameradschaft Wesel unter dem Vorsitz von Klaus Penning.

Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten ist ein Empfang durch Bürgermeisterin Ulrike Westkamp im Weseler Rathaus. Er findet statt am Samstag, 3. August, ab 12 Uhr im großen Sitzungssaal. Gemeinsam mit der Partnerschaftsvereinigung und früheren Wegbegleitern der Städtepartnerschaft wird an die Geschichte der Städtepartnerschaft erinnert.

„Ein guter Anlass“, sagt Hanne Eckhardt, Vorsitzende der Partnerschaftsvereinigung, „allen zu danken, die sich für die Städtepartnerschaft einsetzen. Ohne die vielen Ehrenamtlichen, die auf vielen Ebenen persönliche Kontakte pflegen, hätte sich die Städtepartnerschaft nicht so positiv entwickeln können“. Abgerundet wird der Tag mit der Teilnahme am Feuerwerk des PPP-Stadtfestes an der Rheinpromenade. Am Sonntag haben die Gäste Zeit, Wesel auf eigene Faust zu erkunden. Am Montag, 5. August, geht es zurück nach England.

Ulrike Westkamp, die mit der Weseler Delegation im Juni in die knapp 30.000 Einwohner zählende Hafenstadt gereist war, ergänzt: „Die Kontakte, die bestehen, gehen über eine Städtepartnerschaft hinaus. Der Austausch untereinander ist für beide Seiten bereichernd. Egal, ob wir nach Felixstowe reisen oder die Felixstower zu uns kommen: Es sind Freunde, die sich treffen“, sagt sie.

Die partnerschaftliche Vereinigung wurde am 24. August 1994 gegründet. Seit vielen Jahren besteht ein reger Austausch zwischen den Städten, auch auf privater Ebene und zwischen Vereinen. So plant beispielsweise der Weseler Musikverein für Oktober eine Reise nach Felixstowe.

Zeitgleich mit der Delegation aus Felixstowe besucht Ernest Kolman, seit 2016 Ehrenbürger von Wesel, seine Geburtsstadt. Ernest Kolman lebt heute in London. Am 1. Juni ist er 93 Jahre alt geworden. Er wird am 3. August ebenfalls am Empfang für die Felixstower im Rathaus teilnehmen.

Ernest Kolman wurde am 1. Juni 1926 als Ernst Kohlmann in Wesel geboren. Als zwölfjähriger Junge gelangte er mit den sogenannten Kindertransporten nach England und entkam so dem mörderischen Regime der Nationalsozialisten. Seine Eltern wurden in einem Konzentrationslager ermordet. Sein Lebensthema ist die Erinnerung an die Vernichtung der Juden, an das Schicksal seiner Familie und die Mahnung vor Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Hass.

(RP)