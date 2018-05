Wesel: Stadtwerke rät: Früh um Heizung kümmern

Wesel Der regionale Energieversorger bietet nach eigenen Angaben Rundum-Sorglos-Pakete an.

"Das will schließlich gut und intensiv überlegt sein", ist man bei den Stadtwerken überzeugt. Das Unternehmen möchte nach eigenen Angaben, dass seine Kunden gut vorbereitet in die nächste Heizperiode gehen. Florian Jacobi kennt als Wirtschaftsingenieur die Vorstellungen, die die Weseler Kunden haben. Er weiß auch, dass es in der menschlichen Natur liegt, manche Themen aufzuschieben. "Auch wenn es nicht in die wärmere Jahreszeit zu passen scheint, sollte man sich mit der Heizung befassen. Ich rate, das Thema nicht aufzuschieben, wenn die Anlage modernisiert werden muss", sagt er.

Als klassischer Gaslieferant sind die Stadtwerke bekannt. Viele Kunden, so heißt es, würden sich mit Fragen rund um eine neue Heizung an den lokalen Energieversorger wenden. "Wer sichere Wärme will, kann sich zum Beispiel eine neue Heizung ohne Anschaffungskosten, aber mit viel Service zulegen", betont Florian Jacobi. Contracting heißt dies in der Fachsprache. Moderne und energiesparende Heizungsanlagen können Altgeräte ersetzen. Der Installateur seines Vertrauens kann frei gewählt werden. Nicht zu unterschätzen, so teilen die Stadtwerke mit, sei der vertraglich eingebaute Sicherheitsfaktor durch den 24-Stunden-Notruf-Service und die regelmäßige Wartung - Reparaturkosten inklusive. Das Komplett-Paket zum Beispiel spare Zeit und persönliche Energie. "Der Kunde muss sich um nichts kümmern und hat eine Garantie über die gesamte Vertragslaufzeit von bis zu 15 Jahren. Sogar der Schornsteinfeger wird von uns organisiert und bezahlt."