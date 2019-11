Pläne der Verwaltung : Stadtrat erhält 100 iPads für papierlose Arbeit

Die Ratsmitglieder in Wesel sollen bald nur noch mit Tablet arbeiten. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder in Wesel sollen ab dem kommenden Jahr papierlos arbeiten. Die Stadtverwaltung will ebenfalls den Einsatz von Papier reduzieren. 100 iPads werden durch die Verwaltung eingekauft, 50 davon gehen an Ratsmitglieder, Ausleihgeräte gibt es für die Fraktionen und sachkundige Bürger. Sämtliche Informationsunterlagen werden den Ratsmitgliedern nur noch auf elektronischem Wege übermittelt. Die einmaligen Kosten betragen für Wesel rund 66.540 Euro für Geräte und Lizenzen. Dazu kommen jährliche Kosten von 24.800 Euro pro Jahr. Die Einsparungen wiederum liegen laut Verwaltung bei 52.500 Euro jährlich. Schon im dritten Jahr hätte sich die Investition demnach für die Stadt Wesel ausgezahlt.