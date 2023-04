Stadtradeln Stadt hofft auf Rekordbeteiligung

Das Stadtradeln wird immer mehr zur Top-Imageveranstaltung fürs Nutzen der Fiets auf dem Land. Wesel zum Beispiel peilt den Teilnehmerrekord mit 2000 Teilnehmern an, Hamminkeln war über die Jahre von Anfang an im Kreisgebiet ganz vorne. Die Zielmarke ist diesmal, die 1265 Mitfahrer aus 2020 (siehe Info) zu überbieten, was sich im Größenvergleich zur Kreisstadt wahrlich sehen lassen kann. Demonstrativ voran will Bürgermeister Bernd Romanski radeln. Er will so oft es geht von seinem Wohnort Brünen zum Rathaus in Hamminkeln radeln, was nicht nur die Beinkraft stärkt, sondern auch viel frische Luft vor Dienstbeginn garantiert. Sein Radelergebnis bringt wegen der Strecke auch ordentlich Kilometer auf die Zählliste. 2022 brachten es die Radler der sieben Dörfer der Stadt Hamminkeln auf genau 211.537 Kilometer, 922 Teilnehmer und 85 Teams. Drei Wochen lang, vom 1. bis zum 21. Mai, steht Hamminkeln diesmal im Zeichen des Radfahrens.