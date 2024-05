Bilanz zur Halbzeit Aktion Stadtradeln im Kreis Wesel bereits gut in Fahrt

Ist das Stadtradeln in Kreis Wesel längst zum Selbstläufer geworden? Mit einem Blick auf den Stand nach der ersten Woche lässt sich diese Frage schon fast bejahen. Obwohl gerade im Frühjahr allgemein am Niederrhein gern aufs Rad umgestiegen wird, zeigt sich an Feiertagen und Wochenenden reger Verkehr auf den besonders beliebten Strecken. Rechtsrheinisch in den Waldgebieten zwischen Hamminkeln und Schermbeck, außerdem natürlich an und auf den Rheindeichen rund um die beliebte Fähre „Keer tröch“, die zwischen Wesel-Bislich und Xanten pendelt. Ablesen lassen sich die wettbewerbsgeprägten Aktivitäten natürlich wieder an den Ergebnissen im Internet.