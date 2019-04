Anmelden fürs Stadtradeln in Wesel : Eine Stadt tritt in die Pedale

Auch Wesel legt Wert auf Fahrradfreundlichkeit. Foto: symbolfoto: thorsten lindekamp

Wesel Alle Weseler sind aufgerufen, sich vom 6. bis 26. Mai an der Aktion zu beteiligen.

Die Fortbewegung mit dem Fahrrad ist in Wesel schon immer ein großes Thema. Beim Stadtradeln soll es aber noch weiter in den Mittelpunkt rücken. Zwischen dem 6. und 26. Mai sind alle Weseler dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. „Jeder Kilometer zählt“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Die Bürger können sich ganz einfach auf einer Internetseite anmelden und entweder in Teams aus mindestens zwei Personen oder alleine im offenen Team der Stadt Wesel antreten. Die Kilometer, die sie auf dem Fahrrad zurücklegen, können die Teilnehmer dann ebenfalls auf der Internetseite melden. Am Ende winken attraktive Preise für die Radler, die mit den meisten Kilometern punkten. „Durch die Aktion soll der Radverkehr in den Kommunen nachhaltig gesteigert werden“, erklärt Ulrike Westkamp die Aktion, die vom Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel angestoßen wurde.

Dabei ist Wesel ohnehin schon eine der fahrradfreundlichsten Kommunen in ganz Deutschland, wie der Fahrradbeauftragte der Stadt, Michael Blaess, betont. „Wir sind schon sehr früh in das Thema Radverkehr eingestiegen“, sagt er. Allerdings wolle man noch mehr Menschen dafür begeistern, für kurze Strecken aufs Rad zu steigen, statt ins Auto. Dabei werden schon 28 Prozent aller Fahrten in Wesel mit dem Fahrrad erledigt, was etwa 61.000 Fahrten pro Tag entspricht – der zweithöchste Wert bei Städten dieser Größenordnung in Nordrhein-Westfalen und der vierthöchste in ganz Deutschland.

Mit Kinder-Fahrrad-Stadtplänen sorgt man in Wesel schon bei den Jüngsten für die nötige Orientierung für den sicheren Weg auf zwei Rädern durch die Stadt, baut Radwege immer weiter aus und möchte mit der Kurzstrecken-Kampagne noch mehr Menschen aufs Rad bekommen. „In der Spitze sein ist gut – in der Spitze bleiben ist besser“, kommentiert Michael Blaess.

Im Zuge des Stadtradelns sind auch in Wesel einige besondere Aktionen geplant. Zum einen wird die ADFC-Ortsgruppe Wesel im besagten Zeitraum vermehrt Radtouren anbieten. Zudem gibt es am 12. Mai eine gemeinsame Sternfahrt der beteiligten rechtsrheinischen Kommunen im Kreis nach Hünxe. Am 26. Mai endet die Kampagne mit einer Abschlussfahrt nach Hamminkeln. „Und da der letzte Tag auch der Termin der Europawahl ist, kann man auch direkt mit dem Fahrrad zum Wahlbüro fahren“, sagt Ulrike Westkamp.