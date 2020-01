Turnier in Schermbeck : Volksbanker siegen souverän

Turnier in Schermbeck

Am dreiteiligen Wettkampf in der „langen Nacht der Handballer“ beteiligten sich die Badminton-Abteilung, die Volksbank, die Feuerwehr und die Nispa bei verschiedenen Wettkämpfen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Vier Mannschaften beteiligten sich an einem Wettbewerb der Handballer.

(hs) An der „langen Nacht der Handballer“, die von der Handballabteilung des SV Schermbeck veranstaltet wurde, haben sich in der Dreifachturnhalle an der Erler Straße vier Mannschaften beteiligt, die von den Bambinis der Abteilung und vom Abteilungsleiter Burkhard Holl begrüßt wurden.