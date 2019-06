In Uefte : Thalia Timm ist neue Pingstebrut

Uefte In der gedruckten Literatur des niederrheinisch-westfälischen Grenzraumes wird in den 1920er-Jahren erstmals von der Pingstebrut berichtet.

Am Pfingstsonntag waren die Uefter Kinder wieder unterwegs, um ihre neue Pingstebrut Thalia Timm von Haus zu Haus zu begleiten. Die achtjährige Maximilian-Kolbe-Schülerin muss, so will es der Brauch, zu den jüngsten Kommunionkindern gehören. Über die Anfänge des Uefter Pfingstbrauchtums liegen keine exakten Daten vor. In der gedruckten Literatur des niederrheinisch-westfälischen Grenzraumes wird erst in den 1920er-Jahren von der Pingstebrut berichtet. Lehrer Kellner schildert im Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck 1928 von einem Spaziergang des Jahres 1922 durch Deuten, in dessen Verlauf er auch der Pingstebrut begegnete. In Uefte waren die Kinder nachweislich seit mindestens 1935 mit der Pingstebrut unterwegs. Einiges hat sich inzwischen in Uefte geändert. Die Pingstebrut begleiten heute auch zahlreiche Jungen. Die Vorkriegskinder hatten noch keinen Papa wie Matthias Temmler, der die Kinder in einem vom Unimog gezogenen Anhänger durchs weitläufige Uefte kutschierte. Einkassiert wird Geld für einen sozialen Zweck.