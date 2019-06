Schermbecker Feldspiele : Drittklässler lernen alles über die Landwirtschaft

Schermbeck Die etwa 120 Drittklässler der Maximilian-Kolbe-Schule (MKS) und der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) bekamen auf dem Milchvieh-Hof von Hermann und Martin Dickmann eine Fülle von Eindrücken vom Leben auf dem Bauernhof.

Schermbecker Grundschüler erlebten jetzt eine Premiere: Sie wohnen zwar im ländlichen Umfeld, haben aber niemals zuvor in ihrem Heimatort einen Bauernhof näher kennengelernt. Umso mehr freuten sie sich, dass sie an den Feldspielen teilnehmen konnten, die die Interessengemeinschaft Schermbecker Landwirte (ISL) seit 1991 mit den beiden Schermbecker Grundschulen veranstaltet.

Sechs Stationen wurden angeboten, an denen jeweils zwei bis drei Landwirte aus verschiedenen Ortsteilen über landwirtschaftliche Themen sprachen und anschließend spielerisch den Lernerfolg testeten.

Da ging es um die Geschichte der Kartoffel und deren vielfältige Verwendung auf dem heimischen Speisezettel. An der Milchviehstation gab es Informationen über die Tierhaltung. An der Schweine-Station erfuhren die Mädchen und Jungen, dass eine Sau etwa 14 Ferkel in einem Wurf bekommt und ein Schwein täglich etwa 750 Gramm Gewicht zunimmt.