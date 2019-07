Hamminkelner Label : Rockschule hilft Musikern bei Album-Veröffentlichung

Hamminkeln Marco Launert fördert in Hamminkeln Musiktalente: Sarah und Hajo Hübers veröffentlichen neue Musik. Beide sind nicht verwandt – und doch gibt es Parallelen.

Die CD-Verkäufe werden immer weniger, die Branche kriselt, Musikstreaming mit Spotify regiert seit einigen Jahren die Musikwelt. Der Hamminkelner Marco Launert und seine Rockschule investieren weiter viel Kraft in Musik – und setzen dabei auf das Medium CD. Sechs Albumveröffentlichungen gab es in den vergangenen 15 Monaten. In der vergangenen Wochen standen gleich zwei Termine an: Mit Sarah Hübers (13, Bocholt) und Hajo Hübers (58, Hamminkeln) veröffentlichten zwei Künstler, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ihre neuen Werke.