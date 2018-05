Unterwegs Ii : Rentner mit dem Rad auf Tour

Auf der 32 Kilometer langen Tour machten die Senioren aus Büderich unter anderem eine Pause am Baggersee in Menzelen. Foto: Rentnergemeinschaft

Wesel Von den rund 50 Mitgliedern der Rentnergemeinschaft Wesel-Büderich haben mehr als zehn an einer Radtour am Niederrhein teilgenommen. Denn auch das Leben im Alter soll gepflegt und mit Sinn gefüllt sein. Auch im Alter noch körperlich und geistig fit zu sein ist ein Anliegen der Rentnergemeinschaft. Sie trifft sich monatlich zum Erfahrungsaustausch, führt aber auch Betriebsbesichtigungen durch, um einen Einblick in die Firmen am Niederrhein zu gewinnen.

Bei der Radtour, zu der sich die Rentner wegen des schönen Wetters kurzfristig entschlossen hatten, fuhren sie von Büderich über Ossenberg nach Alpen, wo sie zusammen zu Mittag aßen. Auf der 32 Kilometer langen Tour machten sie Pause am Baggersee in Menzelen.

Und das sind die nächsten Termine der Rentnergemeinschaft: Am Dienstag, 29. Mai, 14 Uhr, gibt es ein gemeinsames Spargelessen in der Marktschänke Büderich. Der Jahresausflug führt am 21. August zur Halbinsel Marken und zum Fischerörtchen Volendam.

(RP)