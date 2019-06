Schermbecker Männersänger : Eine Leistungsschau des musikalischen Schermbecks

Schermbeck Auf dem sonnendurchfluteten Rathausvorplatz ließ es sich prächtig aushalten, zumal gleich sieben Musik-,Tanz- oder Sportgruppen für ein sechsstündiges Programm sorgten.

Spiel, Sport, Tanz, Musik und Geselligkeit standen im Mittelpunkt des traditionellen „Pfingstfestes“, das der Männergesangverein „Eintracht“ am Pfingstsonntag auf dem Rathausvorplatz veranstaltete. Bei strahlendem Sonnenschein zwischen zwei Tagen mit unwirtlicheren Witterungsbedingungen kamen den ganzen Tag über viele Stammgäste und Radler, die einen willkommenen Stopp in geselliger Runde einlegten.

Am frühen Nachmittag steuerte der von Musiklehrerin Kristina Baf-Goral geleitete Chor der Gesamtschule mehrere Lieder zum Programm bei. Bei Halseys „Sorry“ erhielt die Zehntklässlerin Laura Blizil sehr viel Applaus. Beim Lied „Rewrite the Stars“ wurde der Chor durch die Solistinnen Marlene Brüggemann und Carla Unverzagt unterstützt. Gleich mit drei Tanzgruppen wies der Tanzclub „Grün-Weiß“ Schermbeck auf das breitgefächerte Tanzangebot in seinen Reihen hin. Bianca Alfes leitete die „Moonlights“ und das Kinderballett. Zum Abschluss bewies die Gruppe „Confusion“, mit wie viel Freude Jugendliche wöchentlich Hip-hop-Tänze proben, deren Wurzeln in der afroamerikanischen Funk- und Soul-Musik liegen. Die von Martin Vennemann trainierte Dammer Einradgruppe trat beim Pfingstfest auf. Die Zuschauer zeigten sich beeindruckt von dem ständigen Kampf der 14 Jugendlichen gegen die Schwerkraft.