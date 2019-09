500 Euro gesammelt : MGV Lackhausen übergibt Spende

Wesel Die Spende wird für soziale Aufgaben – in der zur Kirche gehörende Kindertagesstätte am Holzweg – verwendet, erklärte erfreut Pfarrer Christoph Kock.

(RP) Das Sommerkonzert des Männergesangsvereins in Lackhausen war ein Erfolg. Viele Besucher erfreuten sich an der Musik und anlässlich des 140. Geburtstages wurde auch viel gespendet. Der durch den Chor auf 500 Euro aufgerundete Spendenbetrag wurde jetzt durch den Vorsitzenden Bernd Schafaff und Vorstandsmitglied Hans van Schwamen dem Pfarrer der Feldmarker Friedenskirche überreicht. Die Spende wird für soziale Aufgaben – in der zur Kirche gehörende Kindertagesstätte am Holzweg – verwendet, erklärte erfreut Pfarrer Christoph Kock.