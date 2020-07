Kilianer in Schermbeck : Matthias Müller bleibt Schüppenkönig

Kilianer in Schermbeck

Erstmals in der 26-jährigen Geschichte der Schüppenkompanie der Kiliangilde Schermbeck von 1602 konnten die Schüppenschützen keinen neuen König ermitteln. Das Coronavirus zwang den Vorstand um den Präsidenten Jens Hindricksen, eine neue Form des Schüppenwerfens in Ralf Horstkamps Garten zu organisieren. Unter dem Namen „Bundesschüppenspiele“ geht der diesjährige Wettbewerb in die Vereinschronik ein.