Diakonisches Werk Wesel : Kinderrechte reisen – Projekt im Offenen Ganztag

Wesel Ein vom Diakonischen Werk zusammengestellter Kinderrechtskoffer soll bis zu den Herbstferien durch sechs Gemeinschaftsgrundschulen in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck reisen. Der Koffer beinhaltet umfangreiche Bücher, Informationsmaterialien und Spiele zum Thema Kinderrechte.

„Wir haben in diesem Schuljahr das Thema Kinderrechte, insbesondere das Recht auf Beteiligung in den Mittelpunkt gestellt“, sagt Ulrike Moorrees, Koordinatorin Offener Ganztag im Diakonischen Werk. Der Aufenthalt des Koffers ist unter anderem mit jeweils einem Kinderworkshop pro teilnehmender Schule verbunden. So erstellten die Kinder der Hermann-Landwehr-Grundschule in Brünen bisher einen Escaperoom zum Thema Kinderrechte und die GGS Konrad-Duden entwickelte ein eigenes Spiel. Bei der GGS Blumenkamp machten sich Kinderrechtsdetektive auf Spurensuche im Stadtteil.