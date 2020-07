Kilianer in Altschermbeck : Feldmesse und Gedenken am Ehrenmal

Die Schützenmesse fand diesmal als Feldmesse auf dem Festplatz statt Altschermbecker Kilianer gedachten am Ehrenmal der verstorbenen Schützen Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck 250 Stühle reichten bei der Festmesse in Altschermbeck nicht aus. Die von August Krayenbrink geleitete Blaskapelle Einklang sorgte für die Begleitung der Messgesänge während des Gottesdienstes.

Auch in diesem besonderen Schützenjahr ließen sich die Kilianer am Sonntag bei sonnigem Wetter die Festmesse und den Gang zum Ehrenmal nicht nehmen. Auf dem großen Festplatz der Kilianer an der Freudenbergstraße konnten die Besucher mit dem nötigen Abstand Platz nehmen. Die 250 Stühle reichten nicht aus, sodass sich ein Teil der Besucher mit Stehplätzen zufriedengeben musste. Die von August Krayenbrink geleitete Blaskapelle Einklang sorgte für die Begleitung der Messgesänge während des Gottesdienstes, den Pastor Xavier Muppala unter das Motto „Hoch soll’n sie leben“ gestellt hatte. Die Plattform eines Lkw diente als erhöhter Standort für den Altar.

Nach dem Schlusssegen begleiteten Vorstandsmitglieder und Offiziere das Königspaar und seine beiden Ehrenpaare über die Alte Dorstener Straße zum Ehrenmal. Präsident Gregor Zens erinnerte in seiner Gedenkrede an die beiden Weltkriege und an den im vergangenen Jahr gestorbenen Ehrenvorsitzenden Ernst-Christoph Grüter, der ein leidenschaftlicher Kilianer gewesen sei, an Grüters verstorbenen Weggefährten Klaus Schetter und an den Tod des Goldschützen Hermann Zens. Zu Ehren der verstorbenen Schützen legten zwei Offiziere der Gilde einen Kranz am Ehrenmal nieder, während zehn Blasmusiker der Blaskapelle „Einklang“ für die musikalische Untermalung sorgten. Mit der gemeinsam gesungenen Nationalhymne endete die Gedenkfeier.

Im nahen Hotel-Restaurant „Zur Linde“ trafen sich die Kilianer zur Mittagszeit. Dort konnte Gregor Zens den Besuchern berichten, dass sich in diesem Jahr trotz des fehlenden Festes mehr als 600 Schützen an zwei Samstagen in die Schützenlisten eintragen ließen. „Sie bezeugen ein hohes Maß an Solidarität, Zusammenhalt und Gemeinsamkeit“, bewertete der Präsident.

Nach einem herzlichen Dankeschön an den Thron, an das Goldkönigspaar Heinz Schulze/Irmgard Hater und das Silberkönigspaar Kilian und Sandra Zens für die Bereitschaft, sich auf ein Schützenfest in Corona-Zeiten eingelassen zu haben, wagte Zens ein Blick in die Zukunft mit der Hoffnung, „dass wir hoffentlich bald wieder ausgelassen zusammen feiern können“.

(hs)