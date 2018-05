Unterwegs I : Hansegilde fährt nach Oberwesel

Über Pfingsten sind 16 Mitglieder der Hanse-Gilde in ihren historischen Gewändern nach Oberwesel gereist. Foto: Gilde

Wesel Genau vor 20 Jahren gab es die erste Fahrt zum mittelalterlichen "Spectaculum" in Oberwesel. Über Pfingsten sind wieder 16 Mitglieder der Weseler Hanse-Gilde in ihren historischen Gewändern nach Oberwesel gereist. Für dieses Fest wurden dort die Straßen gesperrt, die öffentliche Beleuchtung durch 2000 selbstgemachte Kerzen ersetzt und die Straßen mit Stroh eingestreut. 83 Stände stehen in den Straßen und Gassen der historischen Altstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben den Darstellern, Standbetreibern und Offiziellen kommen auffallend viele Besucher in Gewandung des Mittelalters zu diesem Fest. Es gibt in Deutschland keine Stadt, die ein mittelalterliches Fest so authentisch durchführt. Samstag und Sonntag hat die Hanse-Gilde kräftig mitgefeiert und viele ehemalige Bekannte getroffen. Die Beziehungen zu Oberwesel sollen demnächst wieder intensiviert werden.

Nachdem die Hanse-Gilde auf dem Weseler Fest der Vereine am morgigen Samstag in der Fußgängerzone ihr Vereinsleben darstellt und über die Auftritte im Panorama des Großen Marktes (LVR-Museum) berichtet, ist die nächste Fahrt geplant.

Vom 1. bis 3. Juni fährt eine Abordnung zum Hansefest der Partnerstadt Salzwedel. Für einige ist es die vierte Reise nach Sachsen-Anhalt. 2008 war Salzwedel Ausrichter des internationalen Hansetages.



zurück

weiter

Neu sind die Verbindungen zur alten Hansestadt St. Goar, einer wichtigen Zollstelle am Mittelrhein. Vertreten wird die Hanse dort vom Internationalen Hansenorden St. Goar. Bei dem Treffen in Oberwesel wurde die Hanse-Gilde Wesel zum Burg- und Hansenfest am ersten Augustwochenende auf die Burg Rheinfels in St. Goar eingeladen.

Die Gegeneinladung zum 25. Historischen Hansefest in Wesel wird folgen.

Anfang September fahren einige Mitglieder der Hanse-Gilde drei Tage zum Westfälischen Hansetag nach Haselünne. Für den Sonntag ist eine Bürgerreise per Bus geplant. Hier kann jeder mitfahren. Weitere Infos unter www.hanse-gilde-wesel.de

(RP)