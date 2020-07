Feldmarker Karnevalisten : FKK hat mit Jens Tenbergen einen neuen Präsidenten

Wesel Da Monika Krebbing nach 20-jähriger Amtszeit als Präsidentin des Feldmarker Karnevalskommitees aufhörte, musste ein Nachfolger gefunden werden. Als Kandidat für den Präsidenten wurde Jens Tenbergen von der Versammlung vorgeschlagen und gewählt.

Coronabedingt an ungewöhnlicher Stelle unter freien Himmel fand nun die Jahreshauptversammlung des Feldmarker Karnevalskommitees, kurz FKK, statt. Nach Verlesung der Berichte sah die Tagesordnung die Wahl des Präsidenten vor. Da Monika Krebbing nach 20-jähriger Amtszeit diese Position verließ, musste ein Nachfolger gefunden werden. Nach vielen Dankesworten übernahm Ehrenpräsident Elmar Schwedtmann als Wahlleiter die Versammlung. Als Kandidat für den Präsidenten wurde Jens Tenbergen von der Versammlung vorgeschlagen und gewählt.

Als erste Amtshandlung ernannte er Monika Krebbing zur Ehrenpräsidentin des Komitees und dankte ihr nochmals für die Arbeit ihrer Amtszeit. Weiterhin wurden Ingrid Laader (Schatzmeisterin) und Silke Schulz (Zeremonienmeisterin) in ihren Ämtern wiedergewählt. Beim Tagesordnungspunkt „Termine“ gab es nicht so viel anzukündigen wie normaler­weise. Immerhin findet die traditionelle Fahrradtour am 5. September statt, für Dezember ist ein Wintergrillen geplant. Närrische Termine stehen aufgrund der Karnevalsabsagen des CAW wegen der Corona-Pandemie noch nicht fest, es wird aber eine Session 2020/21 für das Komitee geben. Ideen sind vorhanden, versicherte Präsident Jens Tenbergen.