40 Teams am Start : Gemeinsamer Sport für Mensch und Hund

Wesel Beim DSV Am Jäger stellten Zwei- und Vierbeiner ihr Können unter Beweis

Beim Deutschen Sporthund-Verein (DSV) Wesel Am Jäger ging es wieder heiß her. In verschiedenen Disziplinen konnten mehr als 40 Mensch-Hund-Teams ihr Können unter Beweis stellen, neun von ihnen gehörten zum DSV. Schon am frühen Samstagmorgen startete der Geländelauf durch den Wald. Dabei legen Mensch und Hund eine Distanz zurück – in diesem Fall zwei Kilometer – und die Zeit wird gestoppt. Das schnellste Gespann gewinnt bei diesem Wettbewerb. Auch beim Combinated Speed Cup (CSC) geht es um Schnelligkeit: Dabei handelt es sich um eine Art Staffellauf mit drei Paaren. Tagessiegerin wurde Janine Przybylski mit ihrem Chicco in der Abteilung IGP 2 (internationale Gebrauchshund-Prüfung), die Fährtenhund-Prüfungen bestanden Jutta Kowalkowski, Detlef Boland (FH1) und Gabi Peters-Heilmann (FH2), die Begleithund-Prüfungen bestanden Björn Losbrodt, Uwe Schneider und Heike Fridriszik.