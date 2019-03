Schermbeck: Das Kunstexperiment von Schermbeck

Schermbeck In Besten gab es zur „Nachtgleiche“ Kultur im Artpark Hoher Berg – mit Musikprominenz.

Kunst im Kälberstall gab es jetzt im kleinen Schermbecker Ortsteil Besten zu bestaunen. So ungewöhnlich wie der Ausstellungsort, so überraschend sind auch die Werke, die die beiden Künstler Bernd Caspar Dietrich aus Schermbeck und Stephan Marienfeld aus Hattingen hier präsentieren. Immer um den Tag der „Nachtgleiche“ herum – also genau in der Hälfte zwischen Winter- und Sommersonnenwende – öffnet das Atelier „Artpark“ Hoher Berg seine Pforten – diesmal unter dem Motto „Die tote Stadt“ in Anlehnung an das „Sterben“ des Bergbaus im Ruhrgebiet. Im Mittelpunkt bei diesem „Kultur-Experiment“ stehen die Skulpturen des Tony-Cragg-Schülers und Biennale-Teilnehmers Marienfeld und natürlich die Beton-Phosphor-Arbeiten von Gastgeber Dietrich.