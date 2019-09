Familientreffen bei Jubilarehrung : CDU-Stadtverband bedankt sich bei Mitgliedern

Hamminkeln Seit 50, 40 oder 25 Jahren gehörten zahlreiche Mitglieder der CDU an, wofür sie am Samstag bei der Jubilarehrung des CDU-Stadtverbands Hamminkeln bedacht worden sind. Vorsitzender Norbert Neß überreichte den Geehrten eine Urkunde sowie jeweils eine goldene, silberne oder bronzene Ehrennadel.

In seiner Begrüßung dankte Neß für das langjährige Engagement: „Der Blick auf die heutige Namensliste erzählt die Geschichte unserer CDU hier in Hamminkeln.“ Den Tag nehme er als Ansporn, neue Mitglieder zu überzeugen sowie Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl im kommenden Jahr zu berufen. „Nur über das schlechte Ansehen der Politik zu schimpfen, wie es gerade auch hier in Hamminkeln manche tun, ist zu wenig. Übrigens gehört auch zur politischen Auseinandersetzung das eine oder andere deutliche Wort. Wer damit überfordert ist, sollte überlegen, ob er an der richtigen Stelle ist.“ Die Jubilarehrung sei in diesem Jahr wie ein Familientreffen, im wahrsten Sinne des Wortes: Jubilar Mathias Schulten wurde von seiner Ehefrau und von Tochter Elke Freigang begleitet. Und Udo Bovenkerk und Mutter Erna zählten zu den Jubilaren. Die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik schloss sich dem Dank an und verwies darauf, dass die Mitwirkung in einer Partei Treue, Ausdauer und mitunter auch Leidensfähigkeit erfordere. Sie verwies dabei auf aktuelle Politikthemen wie Ortsumgehung Brünen oder Kies – stets sei es erforderlich, auch kompromissbereit zu sein.