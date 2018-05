Wesel

60 Jahre nach der Schulentlassung haben sich Ehemalige der Regnit-Volksschule in der Gaststätte Schepers in Obrighoven getroffen. Den längsten Anfahrtsweg hatte ein Ehemaliger aus Bad Oeynhausen. Bei vielen Geschichten, die in der Runde erzählt wurden, feierte man bis kurz vor Mitternacht. In zwei Jahren soll es das nächste Treffen geben.