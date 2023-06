Vom 16. bis 18 Juni in der Weseler City Was es beim Weseler Stadtfest alles zu erleben gibt

Am dritten Juni-Wochenende muss kein Weseler die Stadt verlassen, wenn er Lust verspürt auf kulinarische Genüsse, auf Live-Musik, Ausstellungen und andere kulturelle Highlights. Denn das alles gibt es in Hülle und Fülle im Rahmen des Stadtfestes „Wesel erleben“. Weil es von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, so unglaublich viel zu sehen, zu schmecken und zu erleben gibt, hier jetzt das Wichtigste im Überblick.