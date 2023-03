Stadtfest im August Wo die Kirmes in Wesel 2023 stattfinden soll

Den traditionellen PPP-Auftakt markiert am Freitag, 4. August, der Schützentag an der Zitadelle. Am Samstag folgt eine Familien-Rallye. Außerdem veranstaltet die Initiative handmade.help auf dem Franz-Etzel-Platz am Bahnhof ein Spendenfestival. Samstagabend, so van der Linden, werde es bei Einbruch der Dunkelheit eine imposante Drohnenshow geben. Die umweltfreundliche Alternative zum Feuerwerk solle Besucher staunen lassen. Am abschließenden Sonntag gibt es einen Trödelmarkt. Am Berliner Tor wird das ganze Wochenende Musik geboten. Weitere Programmpunkte werden noch bekannt gegeben.