Ab Dienstag : Stadtbücherei in Hamminkeln öffnet wieder

Maximal sieben Besucher werden eingelassen. Sie müssen Schutzmasken tragen. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei nehmen auch gerne Mitnahmelisten telefonisch oder per E-Mail entgegen und stellen die gewünschten Bücher zur Abholung am nächsten Tag bereit.

Ab Dienstag, 28. April, öffnet die Stadtbücherei Hamminkeln wieder für ihre Leser. „Zum Schutz aller Besucher und des Bibliotheksteams werden in der Corona-Krise sämtliche möglichen Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf Abstand und Hygiene getroffen“, sagt Rita Nehling-Krüger als zuständige Fachdienstleiterin im Rathaus. Ab sofort gelte die Regel, dass sich maximal sieben Kunden zeitgleich in der Bücherei befinden dürfen. Veranstaltungen sind zunächst bis zum 14. Juni abgesagt.

Die Stadtbücherei rät deshalb, dass die Buchfreunde möglichst einzeln kommen und sich im Vorfeld über den Benutzerkatalog auf der Homepage der Bücherei über verfügbare Medien informieren sollen, um längere Aufenthalte im Gebäude zu vermeiden. Das Büchereiteam bittet zudem darum, sich an den Vorgaben wie beim Einkaufen zu orientieren und in der Bücherei eine Maske zutragen. Notfalls stehen zum Gebrauch auch Einmalmasken zur Verfügung. Eventuell ausstehende Gebühren sollten möglichst mit EC-Karte gezahlt werden.

Die Mitarbeiterinnen der Bücherei nehmen gerne sogenannte Mitnahmelisten telefonisch oder per E-Mail entgegen und stellen die gewünschten Bücher zur Abholung am nächsten Tag bereit. So lässt sich die Kontaktsituation weniger eng gestalten. Allerdings sind die Zeiten beschränkt. Die Bücherei wird vorübergehend nur an den Nachmittagen zu den gewohnten Zeiten (Dienstag und Donnerstag 14 bis 18 Uhr; Mittwoch und Freitag 15 bis 18 Uhr) geöffnet sein, um nicht in Konflikt mit dem Schulbetrieb zu kommen.