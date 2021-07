In der Stadtbücherei in Hamminkeln : So funktioniert die Bibliothek der Dinge

Hamminkeln Bei der Stadtbücherei in Hamminkeln an der Diersfordter Straße ist derzeit nicht nur Ferienlektüre stark gefragt. Jetzt können Bürger auch verschiedene Gegenstände ausleihen, die man nur vergleichsweise selten benötigt. Nachhaltigkeit ist dabei der Leitgedanke.

Reiseliteratur, Städteführer, Kinderbücher und gute Romane – in Ferienzeiten ist das Buch stark gefragt, egal ob les- oder hörbar. Viele Urlauber nehmen Lesestoff mit in die entspannendsten Wochen des Jahres oder wollen Tipps für Reiseziele. Dass dies geblieben ist wie alle Urlaubsjahre wieder, bedeutet für die Stadtbücherei Hamminkeln eine positive Erfahrung nach der Coronakrise. War das Leihgeschäft lange stark eingeschränkt und bestand zeitweise im kontaktlosen reinen Tausch der Medien an der Eingangstür zum Bücherkeller im Schulzentrum an der Diersfordter Straße 32, so ist der Bedarf an Medien in den vergangenen Tagen steil nach oben gegangen. Auch eine neue und von der Bibliothek als „besondere und vor allem nachhaltige Idee“ wird von Büchereileiterin Ingrid Keiten angepriesen: das Projekt „Leihen statt kaufen“.