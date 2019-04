In und um Wesel : Stadt gibt Straßensanierungen bekannt

Wesel Die Rumpelstrecke Luisenstraße erhält endlich eine neue Decke, Wirtschaftswege werden ausgebessert. Neuanpflanzungen an der B 58 soll es nicht geben.

Die Luisenstraße ist eine stark genutzte Verbindung zwischen der Bundesstraße 8 und der Weseler Innenstadt – und außerdem bekannte Rumpelstrecke. Seit einigen Jahren wird über die Sanierung gesprochen, im Sommer soll es so weit sein. Der Betriebsausschuss befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 11. April, ab 16.30 Uhr im Sitzungszimmer des ASG-Betriebshofs, Werner-von-Siemens-Straße 15, mit dem Thema. Dann geht es um das Straßenunterhaltungsprogramm 2019, für das 543.000 Euro zur Verfügung stehen. Davon sollen 431.000 Euro in die Sanierung der Luisenstraße fließen. „Nach dem Beschluss werden wir die Arbeiten ausschreiben, so dass es im Sommer losgehen kann“, sagt Betriebsleiter Ulrich Streich. Möglicherweise findet die Erneuerung während der Ferien statt. Weitere Arbeiten sind am Flürener Weg vorgesehen, wo in einem Teilbereich die Stadtwerke Kanalbauarbeiten erledigen. 112.000 Euro wurden eingeplant.