Hamminkelner Dauerstreit: Stadt reagiert  auf Anwohnerproteste der Sachsenstraße

Hamminkeln Nach Protest gegen Anliegergebühren reduziert die Verwaltung das Vorhaben – gegen ihre Überzeugung.

Die Anwohner fürchten hohe Anliegerkosten von bis zu 80 Prozent, was sich angesichts der Größe der Grundstücke als Basis für die Berechnung zu fünfstelligen Summen auftürmen kann. Das hat damit zu tun, dass die Stadt die Straße komplett erneuern will, wenn sie schon den Untergrund für Verlegungsarbeiten aufreißen muss. Das macht technisch und organisatorisch Sinn, muss aber nach den geltenden Vorgaben in NRW abgerechnet werden. Dagegen laufen die Anlieger unterstützt von Teilen der Politik Sturm, zumal landesweit aktuell über die Abschaffung der Anliegerbeteiligung debattiert wird. Die Folge vor Ort ist nun, dass die Verwaltung das Projekt abbläst – gegen ihre Überzeugung. „Wir sehen es weiterhin als sinnvoll an, aus einem Guss zu bauen, wollen uns aber nicht gegen die Bürger stellen“, sagte Bürgermeister Bernd Romanski der RP.

Der Sinneswandel ist in der Vorlage für den am 4. April tagenden Rat zu lesen. Die Anwohner werden wohl einen Flickenteppich bekommen. Denn der seit längerem defekte Mischwasserkanal ist aufgebraucht. Hier will die Stadt handeln. „Es ist mit weiteren Einbrüchen zu rechnen. Hieraus alleine ergibt sich schon ein dringender, dem Umweltschutz, der Betriebssicherheit und der Nutzung der Straße geschuldeter Handlungsbedarf“, heißt es. Die Hausanschlüsse und Anschlussleitungen der Straßeneinläufe seien ebenfalls defekt und müssten bis zur Grundstücksgrenze erneuert werden.