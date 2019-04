Neue Richtlinie : Hamminkeln setzt bei Finanzen auf Sicherheit

Die Stadt Hamminkeln will ihr Geld künftig anders investieren, um Strafzinsen zu vermeiden. Foto: Bernd Wüstneck

Hamminkeln Die Verwaltung will Strafzinsen vermeiden und hat der Politik eine neue Investitionsrichtlinie für ihr Vermögen vorgeschlagen. Die sagte „Ja“.

Hamminkeln hatte bisher ein Problem. Es ist nicht das größte Problem auf der Welt, aber sparsame Menschen wie den Kämmerer Robert Graaf fuchst es schon. Die Gemeinde muss Strafzinsen zahlen, weil sie mit ihrem Geld über den Freibeträgen liegt.

Und das kommt so: Stellt die Stadt eine Baumaßnahme in den Haushalt ein, so muss diese auch finanziert sein. Nun ist es aber in der Vergangenheit immer wieder passiert, dass Vorhaben verschoben werden mussten, nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden oder erst gar nicht begonnen wurden, weil andere Aufgaben dazwischen kamen oder die Personalkapazitäten nicht ausreichten. Das Geld für diese Projekte steht aber im Haushalt und liegt auf städtischen Konten.

Die Situation in Hamminkeln ist im Augenblick so, dass zurzeit ein nicht unerheblicher Geldmittelbestand, je nach Hauptfälligkeitsterminen zwischen zehn und 14 Millionen Euro, auf den städtischen Girokonten vorgehalten wird und Beträge auch über die Freigrenze für die Erhebung von Verwahrgeldern hinausgehend vorhanden sind, beschreibt die Verwaltung die Situation.

Ein ärgerlicher Umstand, fand Robert Graaf bereits im vergangenen Jahr und stellte Ende November im Haupt- und Finanzausschuss eine neue Richtlinie zur Diskussion, wie die Stadt künftig mit Geldanlagen umgehen soll. Denn eine solche Handhabung gab es bisher nicht in Hamminkeln.

Im Dezember wollten die Fraktionen noch die Haushaltsberatungen abwarten, aber nachdem diese gelaufen sind, herrscht Einigkeit. Strafzinsen, oder wie Banker euphemistisch formulieren „Guthabengebühren“, wollen die Hamminkelner nicht zahlen. Andererseits will niemand mit dem Geld wild spekulieren. Deshalb kommt jetzt die neue Richtlinie, in der festgelegt ist, wie die Verwaltung das Geld anlegen darf.

Dabei geht Sicherheit ausdrücklich vor Rentabilität. Angelegt werden darf das Geld nur bei bonitätsstarken Kreditinstituten, deren Bewertungen durch zwei anerkannte Ratingagenturen sich im „Investment-Grade-Bereich“ befinden oder bei Kreditinstituten, die einer Institutssicherungseinrichtung unterliegen. Das Rating der Anlage wird mindestens halbjährlich geprüft, und bei Verschlechterungen in den Bereich BB+ und schlechter will die Stadt so schnell wie möglich verkaufen.

Die Stadt will bei den Geldanlagen auch ethisch handeln. Nicht investieren will sie in „Agrarrohstoffe und Agrarrohstoff-Fonds, komplexe Zertifikate, Anlagen in Fonds mit direkter Beteiligung an der Rüstungsindustrie sowie mit Beteiligung an der Atomindustrie. Nachhaltigkeitsgesichtspunkte sind hinreichend zu berücksichtigen.“

Auf Wunsch von Johannes Flaswinkel (Grüne) gehen die Einschränkungen noch etwas weiter. Nach Münsteraner Vorbild sind auch Anlagen an Unternehmen ausgeschlossen, die Kinderarbeit zulassen, die auf nicht nachhaltige klimaschädliche Energien setzen und solche an Unternehmen, die das umstrittene Gas-Fracking betreiben.

Oder um es mit den Worten von CDU-Fraktionschef Dieter Wigger zu sagen: „An unserem Geld sollte kein Blut kleben.“

(auf)