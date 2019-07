Dachbegrünung wird mitfinanziert : Stadt fördert Klimaschutzprojekte

Hamminkeln Ab 1. August unterstützt die Hamminkelner Verwaltung energieeffizientes Bauen mit einem eigenen Fördertopf. 100.000 Euro stehen bereit. Der Rat muss am Donnerstag zustimmen.

Die Stadt Hamminkeln stellt aus eigenen Mitteln und über Bundes- und Landesförderungen hinaus aus der eigenen Kasse Geld für Klimaschutzvorhaben zur Verfügung. Die bemerkenswerte Maßnahme in Zeiten angespannter Haushaltslage ist mit einem 100.000-Euro-Fördertopf verbunden. Die Summe war schon in den Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 beschlossen worden und soll am Donnerstag endgültig vom Rat bestätigt werden. Die entsprechende Richtlinie tritt dann am 1. August in Kraft. Hamminkelner Bürger können den Zuschuss für energieeffizientes Bauen zur energetischen Altbausanierung und zur energetischen Optimierung von Neubauten nutzen, welches über die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) hinausgeht.