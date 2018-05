Schermbeck: Staatsanwalt will keine Öffentlichkeit

Info

Skandal jetzt auch Thema im Bundestag

Der Skandal um gefährliche Ruß- und Ölpellets der BP, der zuletzt vom "Spiegel" auch bundesweit bekannt gemacht wurde, wird nun auch Thema im Deutschen Bundestag. Als Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat der Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel (Die Linke) erreicht, dass die Vorfälle bei der BP und deren Ruhr Oel GmbH in Gelsenkirchen bezüglich der Entsorgung gefährlicher Petrolkoks in der nächsten Sitzung des Ausschusses am 6. Juni auf der Tagesordnung steht.

Fragen Zdebel hat von der Bundesregierung einen Bericht zu den Vorfällen angefordert. Er will von der Bundesregierung wissen, "wie sie die skandalösen Vorgänge bewertet und was sie unternimmt, damit derartige, die Umwelt zerstörende Praktiken in Zukunft wirksam verhindert werden".