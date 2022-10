Laternenumzüge : Hier zieht St. Martin in Wesel durch die Straßen

Wesel Nach Corona-Schwierigkeiten im vergangenen Jahr sollen 2022 in Wesel wieder viele St.-Martins-Umzüge stattfinden. Doch wo ziehen die Kinder durch die Straßen der Stadt? Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Der St.-Martins-Brauch ist einer der beliebtesten Bräuche bei Schülern und Kindergartenkindern in der Region. Auch in Wesel wird es 2022 wieder viele Laternenumzüge geben. Das ist in sofern besonders, als dass es coronabedingt für viele Grundschul- und Kindergartenkinder der erste Umzug dieser Art in ihrem Leben sein wird.