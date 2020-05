Schermbeck : Dank für „Caritas auf zwei Beinen“

Schermbeck Die Schermbecker Pfarrgemeinde St. Ludgerus verabschiedete mit einem Gottesdienst jetzt Klaus P. Optenhövel, den langjährigen Leiter des Marienheims. Die offizielle Abschiedsfeier steht noch aus.

Die scharfen Einschränkungen, die für Altenheime in Zeiten der Corona-Pandemie gelten, haben bislang Klaus P. Optenhövels Verabschiedung als Leiter des Marienheims an seinem Arbeitsplatz verhindert. Umso mehr konnte er sich jetzt freuen, als er im Anschluss an die Eucharistiefeier in der Ludgeruskirche von der Katholischen Kirchengemeinde verabschiedet wurde.